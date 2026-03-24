Tokat'ta belediye meclisi kararıyla tek mahalleli belde iki mahalleye bölündü

Almus ilçesi Kınık Belediyesine bağlı Gevrek Mahallesi, artan nüfus ve yapılaşma nedeniyle ikiye bölünerek yeni bir mahalle kurulmasına karar verildi.

Kınık Belediye Meclisi'nin 06 Mart 2026 tarihli ve 2026/04 sayılı kararı doğrultusunda alınan düzenleme kapsamında Gevrek Mahallesi'nin nüfus ve yüzölçümü açısından büyümesi, hizmetlere erişimin daha hızlı ve etkin sağlanabilmesi amacıyla mahallede idari değişikliğe gidildi. TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre 1095 kişilik nüfusa sahip olan mahallede, yeni oluşturulacak mahallenin nüfusunun 538 kişi olacağı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda mevcut Gevrek Mahallesi ikiye ayrılarak, belirlenen sınırlar içerisinde yeni bir mahalle oluşturuldu. Yeni kurulan mahallenin isminin ise "Aşağı Gevrek Mahallesi" olarak belirlendi.

Öte yandan beldeye adını veren "Kınık" isminin, Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Kınık boyuna dayandığı biliniyor. Tarihi kökleri Orta Asya'ya uzanan Kınık boyu, Selçuklu Devleti'ni kuran boy olarak da öne çıkıyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında gerçekleştirilen düzenlemeyle belediye meclis kararı ve kaymakamlık görüşü sonrasında valilik onayıyla yürürlüğe girdi. Almus Kaymakamlığı tarafından 17 Mart 2026 tarihli olur yazısıyla mahalle bölünmesi ve isimlendirme işlemi uygun bulundu.