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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Tokat'ta bağ evine kumar operasyonu

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Tokat'ta bağ evine kumar operasyonu
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TOKAT’ta polis ekipleri tarafından bağ evine yapılan operasyonda, 'tombala' yöntemiyle kumar oynadığı ileri sürülen 22 kişi yakalandı. Bu kişilerden 19'una toplam 23 bin 275 lira para cezası uygulandı. 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erenler Mahallesi Soğulcak Caddesi mevkisinde Y.C.B., K.Ç. ve D.Ç. tarafından kiralanan bağ evinde kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bağ evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde 22 kişi yakalandı. 'Tombala' yöntemiyle kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, 1225'er lira olmak üzere toplam 23 bin 275 TL para cezası kesildi. Ayrıca kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan Y.C.B., K.Ç. ve D.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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