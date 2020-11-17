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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Tokat'ta, Azerbaycan'ın zaferine konvoylu kutlama

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Tokat'ta, Azerbaycan'ın zaferine konvoylu kutlama
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TOKAT’ın Zile ilçesinde, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer, araç konvoyuyla kutlandı.

Tokatta, Azerbaycanın zaferine konvoylu kutlama
Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği tarafından Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin kutlanması için kent merkezinde konvoy düzenlendi. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan konvoy, terminal önünden başladı. Zile Azerbaycan Karabağlılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeynel Bayramoğlu, "Bugün Zile'nin çeşitli yerlerine dev Azerbaycan bayrakları asarak, Zile'mizi güzel bir kutlamaya hazırladık. Bugün mutlu bir günümüz, huzurlu bir günümüz. Bugünü bize yaşatanlara, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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