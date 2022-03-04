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Tokat'ta askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı

#Tokat#Trafik Kazası#Şehit
Tokatta askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı

Tokat'ta askerlerin taşındığı minibüsün buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin (40) şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında, Tokat-Niksar yolunun Almus kavşağı yakınlarında yaşandı. Uzman Çavuş Mustafa Sağlam'ın kullandığı 60 ACD 125 plakalı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyere çarparak devrildi. 

Tokatta askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Uzman Çavuş Mustafa Sağlam ile araçta bulunan jandarma uzman çavuşlar İsmail Ergin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan evli ve 1 çocuk babası İsmail Ergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. 3 asker ise tedaviye alındı. 

Tokatta askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı

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Askerlerin, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yaptıkları öğrenildi.

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#Tokat#Trafik Kazası#Şehit

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