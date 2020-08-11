MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği
GeriGündem Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 23:07, Son Güncelleme:

Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Sürücüler araçlarıyla, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak etkinlik alanına alındı.

Tokat Belediyesince sebze hali yanında bulunan boş alanda arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Etkinliğe belediyeye müracaat eden vatandaşlar ailesi ile birlikte geldi. Belediye ekipleri '7'nci Koğuştaki Mucize' isimli filmi izlemek için gelen vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır ikram etti. Film izlemeye gelen vatandaşlara film başlamadan önce ise hokkabaz tarafından ateş gösterisi yapıldı. 

Film izlemek için ailesi ile birlikte alana gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Güzel bir geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukluğumuzda böyle yazlık sinemalar olurdu. İnsanlar gerek açık havada, gerekse böyle arabaları ile sinemalara gider izlerlerdi. Biz de bu nostaljiyi yeniden getirenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tokat halkını Tokat insanını özellikle şu salgın döneminde evlerinde sıkılıyorlar en azından böyle bir etkinlikte de aileleri ile beraber arabalarında güzel bir sinema filmini izlemenin zevkini tatsınlar istedik. Tabi bir ilki başlattık. Dört hafta boyunca her hafta salı günü bir filmimiz ile buluşacağız" dedi.

Tokatta arabalı açık hava sineması etkinliği

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle