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Tokat'ta ailesinin ulaşamadığı çiftçinin kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı

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#Tokat#Erbaa#Trafik Kazası
Tokatta ailesinin ulaşamadığı çiftçinin kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 12:58

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evinden çıktıktan sonra ailesinin haber alamadığı çiftçi Mesut Çetin’in (45), kullandığı traktörün 10 metreden yuvarlanması sonucu traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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İlçenin Madenli köyünde oturan Mesut Çetin, 23 Nisan'da plakasız traktörüyle evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi Çetin’e ulaşamazken, dün saat 18.00 sıralarında Burak Yaylası yol ayrımında bir traktörün uçuruma yuvarlandığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 metreden yuvarlandığı belirlenen traktörün altında kalan Mesut Çetin’in yaşamını yitirdiği saptandı.

Yapılan incelemenin ardından Mesut Çetin’in cenazesi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Tokat#Erbaa#Trafik Kazası

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