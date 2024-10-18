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Tokat'ta 73 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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#Tokat#Erbaa#Uyuşturucu Operasyonu
Tokatta 73 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 18:29

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir tırda 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi.

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Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat alan ekipler, bir tıra düzenledikleri operasyonda, 3 ayrı çanta içinde paketler halinde 73 kilo 552 gram skunk ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına altına alınırken, uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan tıra el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Tokat#Erbaa#Uyuşturucu Operasyonu

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