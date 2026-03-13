Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem: ‘Bu kaygı verici!’ Uzman isim o faya dikkat çekerek uyardı, ‘7 büyüklüğüne kadar çıkabilir’

Haberin Devamı

Tokat’ın Niksar ilçesi gece saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.35’te kaydedilen depremin büyüklüğü 5,5 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 6,37 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremin ardından bölgede tedbir amaçlı bazı önlemler alınırken Tokat’ta eğitime bir gün ara verildi.

Son günlerde AFAD verilerine göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda meydana gelen depremler dikkat çekiyor. Antalya Körfezi (4.1), Ankara Haymana (4.1), Kahramanmaraş Göksün (4) ve Denizli Buldan’da (5.1, 4.2 ve 4) depremler yaşanırken, bu kez Karadeniz hattında Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.

‘SON BİR HAFTADA DEPREM YOĞUNLAŞMASI İÇİNDEYİZ’



Konuya ilişkin Hurriyet.com.tr’ye değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, son bir haftada yaşanan sarsıntıların dikkat çekici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Pampal, “Son bir haftada birden çok deprem yaşadık. Biz bunları Türkiye’nin deprem gerçeği olarak tanımlıyoruz” dedi.

Son günlerde meydana gelen sarsıntıların büyüklüklerine dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Pampal, “Son bir haftada 4’ün üzerine çıkan, 5 büyüklüğüne yaklaşan depremler oldu. En son Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Özellikle Denizli’de olan depremler zaten malum. Denizli'de böyle hareketlilikler görülebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Deprem yoğunlaşmalarının zaman zaman bu şekilde yaşanabildiğini belirten uzman isim, “Bazen böyle bir deprem yoğunlaşması oluyor. Ancak olumlu açıdan bakacak olursak, bu depremler tek bir noktada toplanmış değil. Farklı bölgelerde meydana geliyor olması en azından bir nebze sevindirici bir durum. Ancak yine de kaygı verici olduğunu da söylemek lazım.” ifadelerini kullandı.

Denizli Buldan’da meydana gelen depremlerin biraz daha kaygı verici bir durum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Çünkü orada Pamukkale Fayı var ve kırılmaya yüz tutmuş sismik boşluk gibi 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Zaten geçmiş yıllardan bugüne kadar baktığımızda o bölgede üç tane yıkıcı deprem meydana geldi. Bunun izlerini zaten antik kentlerden de anlayabiliyoruz. Bu nedenle burası daha tehlikeli" ifadelerini kullandı.



TOKAT DEPREMİ NASIL BİR MESAJ VERİYOR? ‘KUZEY ANADOLU FAY ZONU’NUN TAM ÜZERİ’

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Tokat’ta yaşanan depreme dair ise “Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun tam üzeri” dedi. Depremin konumuna ilişkin detay veren uzman isim, “Depremin olduğu yer fayın Karadeniz tarafına bakan kuzey kesimi değil, daha çok İç Anadolu’ya doğru bakan güney kesiminde yer alıyor. Karadeniz’in içinden geçen ve bölgede zaman zaman 5 ile 6 büyüklüğüne kadar depremler üreten faylar da var. Ancak burası onlardan farklı bir hat” diye konuştu.





‘7 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREM ÜRETECEK FAYLAR VAR’

KIRIKKALE-ERBAA FAY ZONU’NA DİKKAT!

Tokat ve çevresinin Türkiye’de en fazla yıkıcı deprem üreten bölgelerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin tarihsel deprem geçmişine dikkat çekti:“Tokat hattında geçmişte çok sayıda büyük deprem meydana geldi. Bu bölge Türkiye’nin en sık yıkıcı deprem üreten bölgelerinden biri. 1939’da meydana gelen ve 7.9 büyüklüğüne ulaşan Erzincan depremi, 1942’de Erbaa bölgesini içine alan 7 büyüklüğündeki deprem ve 1943’te Tokat’ın batısında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem bu hattın ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Hatta bu depremlerden sonra 1992 yılında Erzincan’da yine 6.8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi. Bunlar hep aynı düzlem içinde yaşanan sarsıntılar.”

Tokat çevresindeki dfay hatlarına da dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunan aktif fayların bulunduğunu söyledi. Pampal, “Bu bölgede özellikle Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu olarak bilinen ve Tokat’ın hemen güneybatısından geçen doğu-batı yönlü bir fay hattı bulunuyor. Bu fayın 6 ile 7 büyüklüğü arasında deprem üretme ihtimali var” ifadelerini kullandı.



Son yaşanan depremin meydana geldiği alanda bir başka aktif fayın da bulunduğunu dile getiren Pampal, “Depremin olduğu yerde, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nu kesen bir fay daha var ve bu fay da aktif. Bu fay da 6 ila 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir” diye konuştu.