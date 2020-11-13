Tokat’ta 34 kilo 832 gram uyuşturucu ele geçirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Masha" ile Erbaa ilçesinde yapılan operasyonda belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 34 kilo 832 gram esrar ele geçirildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınan A.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.