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Gündem
İbrahim UĞUR/ZİLE (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Tokat'ta 21 parça tarihi eser bulundu

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Tokat'ta 21 parça tarihi eser bulundu
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TOKAT’ın Zile ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve yaptığı operasyonda, 21 parça tarihi eser ele geçirildi. R.T. ise gözaltına alındı.

Zile ilçesine bağlı Kepez köyünde yaşayan R.T.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Tokat Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, operasyon düzenledi. Cumartesi günü R.T.’nin evinde yapılan aramada; 7 sikke, 1’er bileklik ve hayvan figürlü kapı tokmağı ile tarihi eser niteliği taşıyan 12 çeşitli obje ele geçirildi. Gözaltına alınan R.T.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

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