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Gündem
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldenin karantina süresi 10 gün uzatıldı

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Tokat'ta 2 mahalle ve 1 beldenin karantina süresi 10 gün uzatıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 2 mahalle ile 1 beldenin karantina süresi, 10 gün uzatıldı. Tepekışla köyünde uygulanan karantinanın ise salı gününden itibaren kaldırılmasına karar verildi.

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 6 Mart’tan itibaren karantinaya alınan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Karayaka beldesindeki karantinayı 10 gün daha uzatma kararı aldı. Bu yerleşim yerleriyle birlikte karantinaya alınmasına karar verilen Tepekışla köyünde ise uygulamanın 16 Mart Salı günü itibarıyla kaldırılması, ilçe genelinde kapatılan semt pazarlarının da açılması kararlaştırıldı. 

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