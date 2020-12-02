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Halil İbrahim YEL - DHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

Tokat’ta 2 kardeş, aynı gün koronavirüsten öldü

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Tokat’ta 2 kardeş, aynı gün koronavirüsten öldü
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Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan Sevinç Demirel (64) ve kardeşi Ahmet Öksel (62) aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Abla ve kardeşi bugün koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde oturan 2 çocuk babası Ahmet Öksel, kasım ayının başlarında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası durumu ağırlaşınca Tokat Devlet Hastanesi pandemi bölümünde tedaviye alındı. Öksel’in kısa süre sonra ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan ablası, 2 çocuk annesi Sevinç Demirel’in de koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Demirel de Erbaa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Ahmet Öksel ve 17 gündür tedavi gören Sevinç Demirel dün hayatını kaybetti. Ahmet Öksel Niksar ilçe merkezinde, ablası Sevinç Demirel ise ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.

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