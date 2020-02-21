Tokat'ta 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde yaşayan S.Ö.'nün elinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Şüphelinin evine baskın yapan polis, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ile 16 sikke ve 1 bileklik buldu. Gözaltına alınan S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.