Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karayaka beldesinde yaşayan A.B. ve S.Y.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 107 sikke, 10 yüzük, haç figürlü 4 kolye, 4 küpe, 5 santimetre büyüklüğünde insan figürlü heykel ve süs eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.