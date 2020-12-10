MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
GeriGündem Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, çeşitli dönemlere ait 127 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karayaka beldesinde yaşayan A.B. ve S.Y.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 107 sikke, 10 yüzük, haç figürlü 4 kolye, 4 küpe, 5 santimetre büyüklüğünde insan figürlü heykel ve süs eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle