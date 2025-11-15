×
Tokatlı usta çektiği fotoğrafla dünya ikincisi oldu: 10 bin dolar kazandı! Ödülü almaya gidemedi

Kasım 15, 2025 10:32

Fransa'da düzenlenen yarışmada binlerce fotoğraf arasından Tokatlı usta Mehmet Emin Coruş, çektiği bir fotoğraf ile dünya ikincisi oldu. 10 bin dolarlık ödül kazanan Coruş'un ödül sevinci yarım kaldı.

Dünyanın 170 ülkesinden 725 bin fotoğrafın gönderildiği uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'nda bu yıl bir Türk ilk üçe girerek büyük başarıya imza attı. Tokat'ta poğaça ve simit ustası olarak çalışan Mehmet Emin Coruş, annelik bağını anlatan kareyle dünya ikincisi oldu ve 10 bin dolarlık ödülün sahibi seçildi.

ÖDÜLÜ KAZANDI AMA PARİS'E GİDEMEDİ

Paris'te düzenlenen ödül törenine Türkiye'den bir grup davetli katılırken, yarışmanın kahramanı Mehmet Emin Coruş ise vize engeline takıldı. Yarışmayı kazanan Coruş, Fransa'dan vize alamadığı için ödülünü almak üzere Paris'e gidemedi ve geceye video göndererek katılabildi. Coruş, yarışmada yeni doğmuş buzağıyı barınağa taşıyan çiftçi ve onu adım adım takip eden anne mandanın fotoğrafıyla ödül aldı.

"DÜNYA İKİNCİSİ OLARAK TARİHE GEÇTİM"

Fotoğraf tutkusu sayesinde zaman içinde yarışmalarda dereceler elde ettiğini söyleyen Mehmet Emin Coruş, "Tokat'ta yaşıyorum. Babamın yanında hamur işiyle başladım, mesleğimi elime almanın derdindeydim. Bu sırada hobi olarak fotoğrafçılığa yöneldim. Çektiğim kareler Tokat'ın birçok yerinde görünmeye başlayınca daha çok heves ettim. Yarışmalara katıldım, Türkiye birinciliklerim oldu. Son yarışmada da dünya ikincisi olarak tarihe geçtim. Şirket beni Paris'e götürmek için çok uğraştı ama maalesef vize alamadığım için gidemedim. Törende videom yayınlandı, bu da benim için ayrı bir gurur oldu" dedi.

"PAZAR İLÇESİNDE ÇEKTİĞİM KAREYLE İKİNCİ OLDUM"

Ödüllü fotoğrafını Tokat'ın Pazar ilçesinde çektiğini belirten Coruş, "Bir çiftçi yeni doğmuş buzağıyı barınağa götürmek için kucağına almıştı. Anne manda da onları takip ederken bu kareyi yakaladım. Bu fotoğrafla 10 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldum" diye konuştu.

