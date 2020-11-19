MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı
GeriGündem Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı
Abone Olgoogle-news

TOKAT’ın Reşadiye ilçesindeki 1500 rakımda bulunan Halaçlı köyüne, mevsimin ilk karı yağdı.

Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki 1500 rakımlı Halaçlı köyüne kar yağdı. Karla birlikte köyün arazisi beyaza büründü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle