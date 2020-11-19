Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Son Güncelleme:
Tokat'ın Halaçlı köyünde mevsimin ilk karı
TOKAT’ın Reşadiye ilçesindeki 1500 rakımda bulunan Halaçlı köyüne, mevsimin ilk karı yağdı.
Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki 1500 rakımlı Halaçlı köyüne kar yağdı. Karla birlikte köyün arazisi beyaza büründü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle