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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Tokat’a yakışır be. Biraz önce indiğimiz ve kurdele kesimiyle siftahını yaptığımız Tokat Havalimanı’nın şehrimizin gelecekteki hedeflerinin sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli ne biliyor musunuz, 1 milyar 200 milyon lira. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Teknik donanımlarıyla şehrimizin uzun yıllar boyunca havayolu ihtiyacını karşılayacaktır.

TAM ATLATAMADIK

Eski havalimanıyla mukayese edilemeyecek yeni havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. 18 Mart Köprüsü’nün açılışı çok şiddetli rüzgar altındaydı, o gün şifa bulduk. Daha henüz tam atlatamadık. Ama yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Birileri laf üretir biz ise iş üretiriz.

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Onun için şurada ne kaldı, 15 ay. 15 ayda kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Haziran 2023’te ben inanıyorum ki karşımdaki bu muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır. Zaten şu anda yazdınız. Artık dünyada modern toplumlar neyi yaşıyorsa artık benim toplumum da bunu yaşayacak. İnşallah 2023’te vereceğiniz destekle Tokat’ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.





Türk milleti büyük bir millettir. En zayıf, sıkıntılı döneminde yedi düvelin devrinin en modern savaş araçlarıyla yüklendiği Çanakkale’yi düşmanlarına mezar eden bir milletiz. İşte o Çanakkale’ye biz dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık mı? Muhalefete ‘Siz de gelin beraber açalım’ dedik. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Ama biz milletimizle beraber açtık. Bu millet bunlara layık.

JAPONYA’YI GEÇTİK

Japonya bir numaralı böyle büyük bir köprüye sahip, biz onu da geçtik bir numara biz olduk. Orta açıklıkta 2023 metre. Düşünün eskiden saatlerce beklenilirdi Lapseki’den Gelibolu’ya geçmek için ala şimdi 6 dakika. Benim milletim buna layık da onun için.”

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PAHALILIĞI AŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla ilgili de mesajlar verdi: “Bir süredir aynı mücadeleyi ekonomide yürütüyoruz. Nasıl mücadelelerimizi başarıyla sonuçlandırdıysak bu alanı da ülkemizin ve milletimizin başarı hanesine yazacağız. Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyor, bedellerini evellalah ödüyoruz. Ama tüm fedakârlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını gördük. Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken Ukrayna-Rusya savaşıyla krizin nasıl derinleştiğine beraberce şahit olduk. Türkiye, güçlü altyapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarının artışı sebebiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır. Biz sizlerle beraber bu engelleri aşarız.”

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YAZICIOĞLU KARDEŞİMİ HATIRLIYORUM

Erdoğan, “13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat’ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum” diyerek şöyle devam etti: “Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Birbirimize daha çok kenetleneceğiz, bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar.”