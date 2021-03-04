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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 15:59 | Son Güncelleme:

Tokat Zile'de, parklar ve tarihi kale ziyarete kapatıldı

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Tokat Zile'de, parklar ve tarihi kale ziyarete kapatıldı

TOKAT'ın Zile ilçesinde, koronavirüs vakalarının artması sonucu parklar ve tarihi Zile Kalesi, şerit çekilerek kapatıldı.

Tokat Zilede, parklar ve tarihi kale ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısında Tokat, çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kentte ek tedbirler alınırken, Zile ilçesinde de halkın yoğunluk oluşturduğu parklarda önlemler artırıldı. Zile Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan parkların etrafına şerit çekti. Tarihi Zile Kalesi de geçici olarak ziyarete kapatıldı. Parklarda, banklara oturulmasına izin verilmedi. Polis ekipleri, anons yaparak, halkı tedbirler konusunda uyardı. Yaya devriyelerde ise maske ve mesafe denetimleri sıklaştırıldı.
Tokat Zilede, parklar ve tarihi kale ziyarete kapatıldı

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