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Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Tokat ve ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

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Tokat ve ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Tokat ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tokat genelinde aralıklarla kar yağışının devam edeceği, kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden dolayı öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 10 Şubat 2020 Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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