Tokat Valisi Hatipoğlu'ndan heyelan yaşanan köyle ilgili açıklama: Devletimiz gereken adımları atıyor

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Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 Şubat'ta meydana gelen heyelanların ardından köy ortadan ikiye ayrıldı. Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle evlerle birlikte 3 metre güneye doğru kaydı. Heyelanlar sonrası 40 ev, 1 cami, 4 samanlık ve 12 ahır boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile boşaltılan cami yıkıldı.

Bölgede inceleme yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, köydeki çalışmaları anlatarak, "4 Şubat tarihinde muhtarımızın haber vermesiyle birlikte Niksar ilçemiz Günebakan köyümüze incelemeye giden AFAD ekipleri olası bir toprak kayması tehdidinden dolayı gerekli boşaltmalarda bulunmuşlardı. Daha sonra gerçekleşen toprak kaymaları ile 1 cami, 40 ev, 4 samanlık ve 12 ahır toprak kaymasının etkilendiği alanda kaldı. Birkaç evimiz yıkıldı. Bazı evlerimiz de tehlike altında. Vatandaşlarımızın gerekli yerleşimlerini gerçekleştirdik. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Toprak kaymasının ne tarafa doğru etkileyeceği çalışmaları ortofoto metoduyla araştırılıyor. Jeoloji mühendislerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Alternatif konut alanlarıyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. En kısa sürede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında devletimiz gereken tüm adımları atıyor" diye konuştu.