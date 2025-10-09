×
Tokat Valiliği’nden 3 günlük yürüyüş ve eylem yasağı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 08:41

Tokat Valiliği, il genelinde yapılacak her türlü toplu etkinliğe 3 gün süreyle yasak getirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar dışında, Tokat genelinde yapılacak tüm açık ve kapalı yer toplantılarının, yürüyüş, basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş ve pankart asma, el ilanı dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konser, konferans ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamaya göre söz konusu yasak, 09 Ekim 2025 saat 00.01’den 11 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar geçerli olacak.
Valilik, alınan kararın kamu düzeninin korunması, milli güvenlik, genel sağlık ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesi amacıyla alındığını belirtti.

