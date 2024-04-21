Tokat Turhal'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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AFAD verilerine göre, saat 15.03'te merkez üssü Tokat'ın Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. 12.38 km derinlikte gerçekleşen depremi evlerinde depremi hissedenler panikle sokaklara ve parklara çıktı. Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ise Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6'lık bir deprem meydana gelmişti.

Prof. Dr. Haluk Selim ise deprem sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:

Artçıları da gelmeye başladı. Fakat 4 gün önce meydana gelen depremler yakın lokasyonlar üzerinde gerçekleşti. O fay 30 kilometrelik bir faydı. Fakat bu Ezine fayı için bunu söyleyemeyiz. Daha kuzeye geldi. Kuzey Anadolu segmentlerinden bir tanesi diyebiliriz. Dünyanın en aktif 3 fayından birisidir Kuzey Anadolu fayı. Bu faydan çekincemiz vardır. Son 60 yılda 7 üzeri depremler meydana getirmiştir.

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Kuzey Anadolu fayının karakteristik özelliği ile ilgili 30 yıllık tecrübem var. 5.6, 5.8 gibi depremler öncü depremlerdir. Sapanca'da 5.1 depremi vardı. Bunları kastetmiştim. Öncü depremler 1 gün içinde ana oluşacak depremi meydana getirir. 5.6'lık deprem tetikleseydi çoktan tetiklerdi.

4.1 deprem sonuçlanıyor. Kuzey Anadolu fayını tetikler mi? Bunun için veri yok. O bölgeler alüvyon zeminlerin üzerinde yaşayan insanlar var. Şu an bir şey demek yanlış olur.

39 Refahiye, Reşadiye üzerinde fay geldi, kırıldı. Aynı 6 Şubat depremleri gibi. Yüzeyde 400 km kırıldı.

7 üzerinde 2 defa kendini karşıladı. 39 depremi tek bir defada meydana geldi. Tokat için 1942 depremi var. Sonra 19343 depremi Tosya tarafına doğru var. Tokat için 1942 ve 1939 depremleri önemli depremleridir.

'DERİN DEPREMLER HER ZAMAN DAHA TEHLİKELİDİR'

Derin depremler her zaman daha tehlikelidir. Kuzey Anadolu fayı 10-12 km derinliktedir. Ezine fayı da aynı şekilde derinliktedir. O yüzden bu derinlikteki depremler önem arz ediyor,

Bu küçük bir deprem olduğu için yüzeyde hissedilmiştir. 4.1 küçük bir deprem, ciddiye alınacak bir büyüklük değildir.