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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Tokat- Sivas yolunda ulaşıma kar engeli

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Tokat- Sivas yolunda ulaşıma kar engeli

Sivas yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sadece kar lastiği olan ağır tonajlı araçlar ile kamyon ve otomobillerin yoldan geçişine izin verildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından sabah karşı kar yağdı. Tokat- Sivas yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri, sadece kar lastiği olan ağır tonajlı araçlar ile kamyon ve otomobillerin yoldan geçişine izin verdi. Yolun kayganlaştığı Kızıliniş mevkisinde ise otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

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