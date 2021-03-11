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Gündem
Yasin KIRAS/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Tokat- Sivas yolunda ulaşıma 'kar' engeli

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Tokat- Sivas yolunda ulaşıma 'kar' engeli

TOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Tokat ile Sivas arasındaki Çamlıbel Geçidi'nde bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı.

Tokat- Sivas yolunda ulaşıma kar engeli
Kentte etkili olan sağanağın ardından öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Tokat- Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması başlattı. Çamlıbel Geçidi'nde bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

 

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