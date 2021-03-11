Tokat- Sivas yolunda ulaşıma 'kar' engeli

Kentte etkili olan sağanağın ardından öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Tokat- Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması başlattı. Çamlıbel Geçidi'nde bazı sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.