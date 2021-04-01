Tokat- Sivas yolunda kar yağışı; ulaşım aksadı

Tokat- Sivas yolunun Çamlıbel mevkisinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamaya neden oldu. Sürücülerin yolda ilerlemekte zorlanması nedeniyle trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgedeki araç yoğunluğu, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karayolları ve trafik ekiplerinin erken müdahalesiyle yolda güvenli ulaşım sağlanırken, sürücülere de dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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