Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde etkili olan sulu kar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Tokat-Sivas karayolunda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Karayolu üzerinde üç noktada trafik ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ise yolda kalan ağır tonajlı araçlar, Karayolları ekipleri ve çekici yardımı ile kurtarıldı. Karayolları ekipleri yolun açık kalması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.