Tokat Posta Kodu kaçtır? Tokat ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Ülkemizde taşımacılık, kargo ve adres bilgileri posta kodu sistemini kullanmaktadır. Posta kodlarında 5 hane bulunur ve bu hanelerden ilk 2 tanesi il plaka koduyla aynıdır.

Tokat İlinin Posta Kodu

Ülkemizde bulunan her ilin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Bu sayede adres bilgileri ve kargo hizmetleri gibi işlemlerde oluşabilecek herhangi bir karışıklığın önüne geçilmektedir. Tokat ilinin posta kodu 60000’dir. Bu posta kodunun son 3 hanesi ilçelere göre değişkenlik gösterir. Bu sayede taşımacılık ve kargo hizmetleri en hızlı ve sorunsuz şekilde yapılır.

Tokat İlçelerinin Posta Kodları

Tokat ilinde bulunan bütün ilçelerin posta kodları birbirinden farklı olmaktadır. Tokat ilçe posta kodları il posta kodu olan "60" sayısının yanına ilçeye göre değişen 3 haneli numaraların eklenmesiyle birlikte oluşturulur.

Armus Mahallesi - 60900

Artova Mahallesi - 60670

Başçiftlik Mahallesi - 60620

Erbaa Mahallesi - 60500

Niksar Mahallesi - 60630

Pazar Mahallesi - 60800

Reşadiye Mahallesi - 60730

Sulusaray Mahallesi - 60870

Tokat Merkez - 60230

Turhal Mahallesi - 60300

Yeşilyurt Mahallesi - 60860

Zile Mahallesi - 60400

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