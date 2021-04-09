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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:54 | Son Güncelleme:

Tokat Posta Kodu kaçtır? Tokat ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Tokat Posta Kodu kaçtır? Tokat ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları günlük hayattaki teslimat işlerinin aksamadan yürümesini sağlayan bir sisteme sahiptir. Posta kodları sayesinde kargo ve belge taşımacılığı gibi adres bilgisi gerektiren hizmetlerin tümü kolaylıkla gerçekleşmektedir. Tokat ilinin posta kodu kaçtır? Tokat ilinde bulunan ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte bütün detaylar.

Ülkemizde taşımacılık, kargo ve adres bilgileri posta kodu sistemini kullanmaktadır. Posta kodlarında 5 hane bulunur ve bu hanelerden ilk 2 tanesi il plaka koduyla aynıdır.

 Tokat İlinin Posta Kodu

 Ülkemizde bulunan her ilin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Bu sayede adres bilgileri ve kargo hizmetleri gibi işlemlerde oluşabilecek herhangi bir karışıklığın önüne geçilmektedir. Tokat ilinin posta kodu 60000’dir. Bu posta kodunun son 3 hanesi ilçelere göre değişkenlik gösterir. Bu sayede taşımacılık ve kargo hizmetleri en hızlı ve sorunsuz şekilde yapılır.

 Tokat İlçelerinin Posta Kodları

 Tokat ilinde bulunan bütün ilçelerin posta kodları birbirinden farklı olmaktadır. Tokat ilçe posta kodları il posta kodu olan "60" sayısının yanına ilçeye göre değişen 3 haneli numaraların eklenmesiyle birlikte oluşturulur.

 Armus Mahallesi - 60900

 Artova Mahallesi - 60670

 Başçiftlik Mahallesi - 60620

 Erbaa Mahallesi - 60500

 Niksar Mahallesi - 60630

 Pazar Mahallesi - 60800

 Reşadiye Mahallesi - 60730

 Sulusaray Mahallesi - 60870

 Tokat Merkez - 60230

 Turhal Mahallesi - 60300

 Yeşilyurt Mahallesi - 60860

 Zile Mahallesi - 60400

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