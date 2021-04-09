Tokat Posta Kodu kaçtır? Tokat ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları günlük hayattaki teslimat işlerinin aksamadan yürümesini sağlayan bir sisteme sahiptir. Posta kodları sayesinde kargo ve belge taşımacılığı gibi adres bilgisi gerektiren hizmetlerin tümü kolaylıkla gerçekleşmektedir. Tokat ilinin posta kodu kaçtır? Tokat ilinde bulunan ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte bütün detaylar.
Ülkemizde taşımacılık, kargo ve adres bilgileri posta kodu sistemini kullanmaktadır. Posta kodlarında 5 hane bulunur ve bu hanelerden ilk 2 tanesi il plaka koduyla aynıdır.
Tokat İlinin Posta Kodu
Ülkemizde bulunan her ilin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Bu sayede adres bilgileri ve kargo hizmetleri gibi işlemlerde oluşabilecek herhangi bir karışıklığın önüne geçilmektedir. Tokat ilinin posta kodu 60000’dir. Bu posta kodunun son 3 hanesi ilçelere göre değişkenlik gösterir. Bu sayede taşımacılık ve kargo hizmetleri en hızlı ve sorunsuz şekilde yapılır.
Tokat İlçelerinin Posta Kodları
Tokat ilinde bulunan bütün ilçelerin posta kodları birbirinden farklı olmaktadır. Tokat ilçe posta kodları il posta kodu olan "60" sayısının yanına ilçeye göre değişen 3 haneli numaraların eklenmesiyle birlikte oluşturulur.
Armus Mahallesi - 60900
Artova Mahallesi - 60670
Başçiftlik Mahallesi - 60620
Erbaa Mahallesi - 60500
Niksar Mahallesi - 60630
Pazar Mahallesi - 60800
Reşadiye Mahallesi - 60730
Sulusaray Mahallesi - 60870
Tokat Merkez - 60230
Turhal Mahallesi - 60300
Yeşilyurt Mahallesi - 60860
Zile Mahallesi - 60400
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