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Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA)
Haber Giriş: 18.10.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Tokat Milli Eğitim Müdürü ile 3 şube müdürüne koronavirüs karantinası

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Tokat Milli Eğitim Müdürü ile 3 şube müdürüne koronavirüs karantinası
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Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinden Abdullah Gürbüz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Gürbüz ile temasta bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve 2 şube müdürü karantinaya alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Abdullah Gürbüz'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Gürbüz ile temasta bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve 2 şube müdürü karantinaya alındı. İl Müdürü Küçakali'de yapılan test sonucu koronavirüs tespit edilmezken, tedbir amaçlı 14 gün izole edileceği belirtildi.

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