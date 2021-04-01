Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erbaa ilçe merkezli olarak İstanbul, Samsun ve Manisa’da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 85,10 gram sentetik kannabinoid, 22,13 gram esrar, 2,02, gram kokain, 0,79 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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