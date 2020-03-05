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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:45,Son Güncelleme:/

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
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TOKAT’ın Erbaa ilçesi merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tokat'ın Erbaa ilçesi ile İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda M.Y., N.B., S.A.T., F.D., Ş.S., V.Ş. ve R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada 2 bin 706 ecstasy hap, 49,50 gram toz ecstasy, 6,93 gram esrar maddesi, 8 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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