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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

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Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

TOKAT merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında Tokat, Kahramanmaraş, Niğde ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün mahrem imamları tarafından ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 3 emekli, 2 sözleşmesi feshedilen ve 1'i açığa alınan askeri personel olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Tokat'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorguya alındı.

 

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