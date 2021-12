Tokat istifası

Haberin Devamı

HABERTÜRK TV canlı yayını sırasında İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat görüntüsünün önceki gün kamuoyuna yansımasının ardından tepkilerin hedefi olan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla özür diledi. Canlı yayın sırasında tekrarlayan teknik aksaklıklar nedeniyle bir an kontrolünü kaybettiğini savunan Sarıkaya, “Yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum” dedi.

Sarıkaya, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin de “Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla” mesajını paylaştı.

İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLERİZ

HaberTürk TV de “HaberTürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan HaberTürk olarak içtenlikle özür dileriz” açıklamasını yaptı. İHA da Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını duyurdu.

YEMEK TEKLİF ETTİ

Kanal D’de sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan Demir de yaşadığı olayı anlatırken, “Muharrem Bey’in kendi kurumuyla iletişime geçmesi için telefon bağlantısı yapması gerekiyordu. Kendi telefonu çekmeyeceği için temin ettiğimiz telefonu kullanmasını istedik. Kabul etmedi. Yayında şebeke sorunu yaşandı. Hazırladığımız telefonu verdim. Kabloları takacaktım. Anlamadığım bir şekilde o tepkiyi verdi” dedi. Sarıkaya’nın bölge müdürünü aradığını söyleyen Demir, “Benimle iletişime geçmek, özür dilemek istedi. Telefonda bana ‘Ankara’ya gel. Sana yemek ısmarlayayım. Özür dilerim’ dedi” diye konuştu.

ŞAHİN: TEPKİ DUYMADIĞIM ANLAMINA GELMEZ

TANIK olduğu olaya anında tepki vermemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada canlı yayında kargaşanın büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştığını bildirerek, şunları söyledi:

“Şunu belirtmek isterim ki, olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı. Dilerim bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur. Kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim.”