Tokat Havalimanı ne zaman açılacak 2022? Tokat Havalimanı ile ilgili son durum

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen Tokat Havalimanı 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda yapılan pist tamamlandı. Peki, Tokat Havalimanı ne zaman açılacak 2022? İşte, Tokat Havalimanı son durum hakkında bilgiler...

TOKAT HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

550 milyon liraya mal olan yeni Tokat Havalimanı'nın mart ayı içerisinde Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması bekleniyor. AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, "Tokatlılara şimdiden hayırlı uğurlu olsun müjdesini vermek istiyorum. Tokat Havalimanı sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin son dönemde yapmış olduğu en güzel yatırımlardan birisi ve en teknolojik yatırımlardan olacak. Yani teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanlar şu anda Tokat Havaalanı'nda mevcut durumda gerçekleşecektir. Çevremize baktığımız zaman Sivas'ta, Amasya'da olmayan aletler şu anda bu Tokat Havaalanı'nda hizmete geçecek. İnsanlarımız burada uçmaya başladığı zaman, teknolojinin vermiş olduğu tüm imkanları Tokat'ta kullanıldığını ve en modern tesisin de Tokat'ta yapıldığını görecekler" açıklamasında bulundu.