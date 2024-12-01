×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu zincirleme kazada yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Kemal Yazıcıoğlu#Sungurlu#Tokat
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu zincirleme kazada yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 19:31

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte toplamda 7 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu- Alaca yolunun 21’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, kazaya karıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun da arasında bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Başkan Yazıcıoğlu ile diğer 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Kemal Yazıcıoğlu#Sungurlu#Tokat

BAKMADAN GEÇME!