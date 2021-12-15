‘Tokat’ atışması

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Görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Katar ziyareti sırasında bir gazetecinin sorusuna ilişkin verdiği tavsiye Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Altay: Beni ne üzdü biliyor musunuz? Katarlı mevkidaşınız ‘Türkiye ekonomisi fırsatlar sunuyor, değerlendireceğiz’ demiş.

Bakan Çavuşoğlu: Bunda ne var?

Altay: Vay be, gelmiş Türkiye’nin içinde bulunduğu hâlden dolayı fırsat yaratıyor ve beni şu üzdü: Gazeteci diyor ki, ‘Para istemeye mi geldiniz?’ Ben senin yerinde olsam var ya o gazeteciye iki tokat atardım, şerefsizim atardım.

Bakan Çavuşoğlu: Bu gazeteci dediğiniz kişi Katarlı değil. Bu Reuters muhabiri. Ne olduğu önemli değil ama kasıtlı bir soru sordu. Ben de gerekli cevabını verdim. Sizin gibi tabii tokadı basamadım ama gayet kibar bir dille, diplomatik bir dille söylediklerine katılmadığımı söyledim.

ALTAY: OKKALI CEVAP ANLAMINDAYDI

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Altay: (Daha sonra sözlerini düzelterek) Sayın Başkan, çok özür dilerim. Biraz önce gazeteciye çok sert, okkalı cevap verirsiniz mealinde ‘iki tokat atardım’ dedim, onu düzeltmemiz lazım. Çünkü şiddetin her türlüsüne, özellikle gazetecilere şiddete karşıyız.