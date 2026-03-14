Tokat 5.5’le sallandı: Bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 03.35’te merkez üssü Tokat’ın Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6.37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Tokat ve ilçelerinin yanı sıra Samsun, Amasya, Ordu, Sivas, Çorum ve Sinop illerinden de hissedildi. Merkez üssü Niksar’da depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde evlerinden dışarıya çıktı. Panikleyen bazı vatandaşlar ve yurtlardaki öğrenciler hastanelere başvurdu. Bazı evler ile Niksar’daki Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu’nun duvarlarında küçük çaplı çatlaklar ve sıva dökülmeleri meydana geldi. Öte yandan, deprem nedeniyle Tokat genelinde eğitime dün için ara verildi.

‘OLUMSUZ BİR DURUM YOK’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, “İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.

1942’DE BÜYÜK DEPREM OLMUŞTU

Deprem uzmanları Tokat’ın, içerisinden fay hattı geçen 24 ilden biri olduğu bilgisini paylaştı. Bölgeden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 1942 yılında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan uzmanlar, bu depremin ana fay hattı üzerindeki kollarından birinde meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. Depremin büyüklüğü dikkate alındığında hasar meydana getirebileceğini ifade eden uzmanlar, ayrıca devam edeceği beklenen artçı depremler nedeniyle özellikle hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu.