Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu

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Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi, Elmalı Hamdi Hoca Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, marketten alışveriş yapan K.D., daha sonra aracına binmek isterdi. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, yanına yaklaştığı K.D. ile selamlaşıp, tokalaştı. Şüpheli bu sırada belinden çıkardığı tabancayla K.D.’nin bacaklarına ateş edip, bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde kalan K.D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan K.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.