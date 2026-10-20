TokalaÅŸtÄ± ama yÃ¼zÃ¼ne bakmadÄ±

Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 07:00
Yeni Parti Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu dÃ¼nÂ 20â€™nci ve 21â€™inci dÃ¶nem Manisa Milletvekili Hasan GÃ¼layâ€™Ä±n TBMMâ€™deki cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Ã–zel ve KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu cenaze tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda tokalaÅŸtÄ± ancak Ã–zelâ€™in tokalaÅŸma esnasÄ±nda bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± baÅŸka yÃ¶ne Ã§evirmesi dikkat Ã§ekti. T
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Ã¶rene TBMM eski BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent ArÄ±nÃ§â€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra eski ve yeni Ã§ok sayÄ±da milletvekili ve GÃ¼layâ€™Ä±n ailesi de katÄ±ldÄ±. TÃ¶ren GÃ¼layâ€™Ä±n Ã¶zgeÃ§miÅŸinin okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Dua okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan naaÅŸÄ± tÃ¶ren birliÄŸinin omuzlarÄ±nda cenaze aracÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±. Protokol heyeti tÃ¶renin ardÄ±ndan GÃ¼layâ€™Ä±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
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Hasan GÃ¼layÂ