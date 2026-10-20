TokalaÅŸtÄ± ama yÃ¼zÃ¼ne bakmadÄ±

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Ã¶rene TBMM eski BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent ArÄ±nÃ§â€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra eski ve yeni Ã§ok sayÄ±da milletvekili ve GÃ¼layâ€™Ä±n ailesi de katÄ±ldÄ±. TÃ¶ren GÃ¼layâ€™Ä±n Ã¶zgeÃ§miÅŸinin okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Dua okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan naaÅŸÄ± tÃ¶ren birliÄŸinin omuzlarÄ±nda cenaze aracÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±. Protokol heyeti tÃ¶renin ardÄ±ndan GÃ¼layâ€™Ä±n ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

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Hasan GÃ¼layÂ