Tokalaşmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını İstanbul’daki Çamlıca Camisi’nde kılarken, daha sonra cemaatle sohbetinde koronavirüs konusunda uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate şöyle seslendi: “Dünyada bir koronavirüs salgını var. Bu salgın sebebiyle, Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara bu sarılmaları, öpüşmeleri, muanaka, musafaha (sarılma-tokalaşma), bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da ben sizlerden özellikle istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Onun için de tokalaşmak vesaire, bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir.”



Bu uyarı üzerine, önceki cuma namazlarının aksine cemaatle Erdoğan arasında tokalaşma olmadı. Erdoğan İdlib’deki ateşkes kararına ilişkin de, “Temennimiz odur ki bu sürer. Ve böylece Müslüman’ın Müslüman’la böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur” dedi.



LEVENT’E 20 BİN KİŞİLİK CAMİ



Çamlıca Camisi’ne benzer büyük bir camiyi Levent’e kazandıracaklarını da açıklayan Erdoğan, “2-3 yıl içerisinde orası da bitmiş olacak. Levent’te Büyükdere Caddesi üzerinde, eskiden Merkez Bankası arsası yeriydi” diye bilgi verdi.