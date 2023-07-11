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‘Tokalaşma sütunu’ ayağa kalktı

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#KAHRAMANMARAŞ Depremleri#Karakuş Tümülüsü#Adıyaman
‘Tokalaşma sütunu’ ayağa kalktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler, Adıyaman’da da büyük yıkıma yol açmıştı.

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Kentin tarihi mekânlarından Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü’ndeki sütun depremlerde devrildi. Yıkılan Kommagene Kralı 1’inci Antiokhos’un oğlu Kral 2’nci Mithridates’in, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartmasının yer aldığı ‘Tokalaşma Sütunu’ için restorasyon başlatıldı.

‘Tokalaşma sütunu’ ayağa kalktı

ZİYARETE AÇILDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi sütun, yeniden ziyarete açıldı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, restorasyon sonrası yıkılan sütunun eski haline getirildiğini belirterek, “Restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda parçalar birleştirilerek sütun tekrar ayağa kaldırıldı. Kraliçeler Mezarlığı olarak anılan Karakuş Tümülüsü, Kral 2’nci Mithridates tarafından 2 bin yıl önce yapılmış. Burada kralın annesi İsias, kız kardeşi Antoichis ve yeğeni Aka yatıyor” dedi. Mehmet Alkan, tarihi sütun ile üzerindeki kabartmanın restorasyonunun çok iyi şekilde yapıldığını, ziyarete açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini de dile getirdi.

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#KAHRAMANMARAŞ Depremleri#Karakuş Tümülüsü#Adıyaman

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