Tohumlar fidana dönüştü

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2021 yılında, 29 Temmuz’da Manavgat’ta başlayarak 12 Ağustos’a kadar süren yangınların ardından bir grup doğasever Marmaris Doğa Gönüllüleri ismiyle bir araya geldi. Gönüllüler iki senede yanan bölgelerde 20 bin 600’den fazla fidan, 40 binden fazla tohum ekti. Marmaris esnafı olan Sinan Şengül ve Osman Gök’ün girişimiyle çalışmalara başlayan grup şu anda 200 aktif gönüllüyle fidan dikme ve çöp toplama etkinliklerine devam ediyor.

Sinan Şengül, fidan dikmeye gittiklerinde belediyeden ve Orman Genel Müdürlüğü’nden çapa, araç gibi destekler aldıklarını belirterek, “Bizim bir araya geliş sebebimiz daha çok fidan dikmek, yanan bölgeleri yeniden yeşertmek. Hem Marmaris hem Bodrum yapılaşma baskısı altında. Bu yanan bölgelerde yapılaşma istemiyoruz buraları yeniden orman olarak görmek en büyük hedefimiz” dedi. Gönüllüler, Marmaris’in kıyı ve ormanlarında 100 tondan fazla çöp de topladı.