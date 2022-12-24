‘Tohumdan çınar’a Sıfır Atık hareketi... İklim elçilerine ödül verildi

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene projenin öncüsü Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Lübnan Çevre Bakanı Naseer Yasin, Sri Lanka Çevre Bakanı Naseer Ahamet, belediye başkanları, spor, kültür, sanat ve medya dünyası, STK temsilcileri, gönüllü gençler, iklim elçileri ve çevre müfettişleri temsilcileri katıldı.

İKLİM VE GENÇLİK

Bu yıl “İklim ve Gençlik” temasıyla toplanan zirvede yerel yönetimlerden en iyi uygulamaya, spor, bilim, kültür ve sanattan sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğe, medya, çevre kahramanları, sosyal sorumluluk, sivil toplumdan girişimciliğe kadar 12 kategoride ‘Sıfır Atık Ödülleri’ sahiplerini buldu. Törende konuşan Emine Erdoğan, dünyanın 1 yıllık doğal kaynaklarının, yılın henüz yarısındayken tüketildiğini belirterek, “Bu hızlı üretim ve tüketim alışkanlığıyla oluşan kaynak açığımızı bir sonraki yıldan ödünç alıyoruz. Yani bizden sonraki nesillerin hakkı olan kaynakları kullanıyoruz” dedi.

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GÖNÜLDEN GÖNÜLE

Emine Erdoğan gençlerden atıksız bir dünyaya öncülük etmelerini istedi ve özetle şunları söyledi: “5 yıl önce bir hayalle çıkıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlattığımız sıfır atık projesi, kartopu misali gönülden gönüle büyüdü. Sektörlerimiz de çevre dostu modelleri konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayan tüm sektör temsilcilerimizi tebrik ediyorum. Sıfır atık insanlığın geleceği adına başlatılmış bir sorumluluk hareketidir.

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Kâğıt toplayıcıları da sıfır atık törenindeydi.

BM TASARIMIZI KABUL ETTİ

Yabancı devlet başkan eşi, bakan ve BM temsilcileriyle küresel iyi niyet beyanı imzaladık. 5 yıl önce bu topraklarda umutlarla ektiğimiz tohumun gölgesi en uzak ülkelere uzanan bir çınara dönüşüyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemiz tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için ‘Sıfır Atık’ uygulamalarının teşvik edilmesi konulu karar tasarısı 105 ülkenin eş sunuculuğunda oybirliği ile kabul edildi. Bu karar ile 2023 yılı itibarıyla 30 Mart tarihi dünyanın her yerinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak.”

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TABLOYA SON DOKUNUŞ

Emine Erdoğan’a, görsel sanatçı Deniz Sağdıç tarafından, katılımcılarla birlikte atık ürünlerden yapılan ve soyu tükenen kuş türlerinden ‘Kauna’nın yer aldığı özel bir tablo hediye edildi. Emine Erdoğan tabloya son parçaları koydu.

FATİH ÇEKİRGE ÖDÜL ALDI

Törende Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge de ödül aldı. Fatih Çekirge’ye ‘medya’ dalında ödül verildi. Ödülü Emine Erdoğan takdim etti.