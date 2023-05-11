Togg'dan dolandırıcılık uyarısı: Bu ilanlara itibar etmeyin

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Togg'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın" başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlar çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ



Bu tür paylaşımlar dolandırıcılık amaçlı olup, kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.



Togg markasına güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip sahte kampanyalarda markamızın kullanılması yasa dışıdır.



Bu tip sahte kampanya ilanlarını üreten, paylaşan ve/veya dağıtan, kişiler, kurumlar ve sosyal medya kanallarıyla ilgili de hukuki süreçleri başlatacağımızı bilginize sunarız.

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