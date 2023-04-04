Togg’da ilk teslimat... Erdoğan: Yolun da bahtın da açık olsun

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üretim bandından çıkan ilk Togg araçlarını eşi Emine Erdoğan’la birlikte dün teslim aldı. Beştepe’de yapılan törende iki ayrı araç teslim edildi. Anadolu kırmızısı 34 EE 2071 plakalı araç Erdoğan ailesinin kullanımına, plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan Gemlik mavisi diğer araç ise Cumhurbaşkanlığı makamına tahsis edildi.

BEŞTEPE’DE TEST SÜRÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı renkli Togg aracının anahtarını teslim aldıktan sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte aracı test etti. Erdoğan çifti Beştepe bahçesinde araçla tur attı. Araçların teslim töreninde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı renkli Togg’un anahtarını teslim aldıktan sonra Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe’nin bahçesinde aracı test etti.

“Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarda bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir. Bu vesileyle tüm babayiğitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Milletimizin gözbebeği olan Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg.”

TORPİL İSTEYEN OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bize de devrim otomobilini üretmek nasip oldu” diyerek şöyle devam etti:

“Süratse sürat, konforsa konfor. Ne arasanız bulunur. İçindeki tuşlara bastığınız zaman hepsini orada buluyorsunuz. İstisnasız hepsi var. Tabii bu kırmızı olan bana ait değil. Bizimki de burada (Gemlik mavisi araç), makam otomobili olarak onu da kullanacağız. İlham Aliyev’e de (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) Anadolu rengi gitti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e de gidecek. Zaten 177 bin başvuru yapıldı. Bu sayı artık 277 bin de olur. Talipli çok. Bizden torpil isteyenler de var. Dedik biz torpil işine falan pek bakmayız. (Kamu bankalarından teşvik paketi) Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Ara ara bunu rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapabiliyorlarsa, otomobilde de bunu yapmak mümkündür.”

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Üretim bandından çıkan ilk Togg araçlarını Erdoğan çifti birlikte teslim aldı. Anadolu kırmızısı olan aracın plakası Emine Erdoğan’ın adının baş harflerini taşıyor.

EMİNE ERDOĞAN: TARİHİ BİR AN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına çok gurur duyuyorum gerçekten. Arabanın kullanımı da çok rahat. Dönüşlerde keskin viraj alabiliyor. İçinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Harika bir araç, hayırlı olsun” dedi.

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‘BABAYİĞİT’ EKİBİNE ONAY BELGESİ

-Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ortaklar adına Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu, Tuncay Özilhan, Bülent Aksu, Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, yine yönetim kurulu üyeleri olan Kamilhan Süleyman Yazıcı, Osman Yılmaz, Murat Yalçıntaş ile Togg CEO’su Gürcan Karakaş katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Togg’un TSE Tip Onay Belgesi’ni Hisarcıklıoğlu’na verdi.