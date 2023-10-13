TOGG yüklü TIR üst geçide takıldı: 3 araçta hasar oluştu

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Kaza, Yeşilköy Sahil Yolu Küçükçekmece istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 4 adet TOGG yüklü olan TIR'ın şoförü Ataköy Marmaray alt geçidinden geçtiği sırada üst kısımda bulunan araç, üst geçide takıldı ve diğer iki araca çarparak askıda kaldı. Sesleri duyan şoför hemen TIR'ı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri askıda kalan aracın düşme ihtimaline karşı yolu tek şeride düşürerek trafiği kontrollü olarak sağlandı.

Kaza nedeniyle her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken askıda kalan aracın kurtarılması için olay yerine vinç bekleniyor. TIR'da bulunan araçların Zeytinburnu'ndan Gemlik'teki fabrikaya gittiği öğrenildi.