TOGG yerli otomobil fabrikası nereye kuruluyor? TOGG açılımı ve anlamı

TOGG yerli otomobil fabrikasının inşasıyla beraber, TOGG'un açılımı ve yerli otomobilin kurulacağı yer merak konusu oldu. 18 Temmuz'da yapılan TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılım sağladı. İşte, TOGG yerli otomobil fabrikasıyla ilgili bilgiler...

TOGG YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI NEREDE KURULUYOR?

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na (TOGG) ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi’ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.

TOGG NE DEMEK?

TOGG, Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu anlamına gelmektedir.