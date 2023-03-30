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Togg talihlisi: Rüyamda bana çıkacağını görmüştüm

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#Togg#Çekiliş#Metin Çetin
Togg talihlisi: Rüyamda bana çıkacağını görmüştüm
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 14:59

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un kura çekilişinin ardından talihliler belli oldu. İstanbul'dan hak kazanan Metin Çetin, kurada aracın kendisine çıkacağını rüyasında gördüğünü belirtti. Talihli, aracı aldıktan sonra en kısa sürede memleketi Sinop'a gitmeyi planladığını söyledi.

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Yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobil Togg’un 'T10X' modelinin ilk sahipleri dün gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Çekilişin ardından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi Trumore uygulaması üzerinden duyuruldu.

Duyurunun ardından talihlilerde gün yüzüne çıkmaya başladı. İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Metin Çetin, bu talihliler arasında yer aldı. Togg’un T10X V2 523 kilometrelik menzilli olan modeline başvuru yapan Çetin, sonucu aldıktan sonra çok mutlu olduğunu belirtti. Aracın Anadolu kırmızısı modeline başvurduğunu dile getiren Çetin, aracını teslim aldıktan sonra ilk işinin memleketi Sinop'a gitmek olduğunu söyledi.

“PROJEYİ İKİ YILDIR TAKİP EDİYORDUM”

Togg kurasının kendisine çıktığı için çok mutlu olduğunu ifaden talihli Metin Çetin, “Aracın bana çıkacağını hissediyordum, rüyama da girdi. Araca belirli miktarda paramızı ödedikten sonra 23 Martta yazıldık. Kayıt olduğum zaman aracın bana çıkacağını hissetmiştim. O yüzden çok mutluyum. Eğer kura çıkmasaydı çok üzülürdüm. Çünkü emeklerimiz var. Aracın TX10 modeli 523 menzilli olanına başvurdum. Projeyi iki yıldır takip ediyorum. Kendi işimden de kaynaklı araç parçaları üretiyorum. O yüzden bu projenin üzerinde yoğun mesai harcadım. Yerli ve milli olması insanın içinde heyecan oluşturuyor. Ayrıca, aracın yüzde 100 elektrikli olması da beni çok etkiliyor. Başvuru yaparken kafamdaki plan; elimdeki aracı satıp Togg almaktı. Şu anda da planım güzel işliyor. Rengi ise Anadolu kırmızısı” şeklinde konuştu.

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“BAYRAMA KADAR TESLİM EDİLİRSE, MEMLEKETİME YENİ ARACIMLA GİTMEK İSTİYORUM”

Çekilişin ardından ailesinin ve çevremdekilerin çok mutlu olduğunu vurgulayan Çetin, “Hatta çevremden keşke bende başvursaydım diyenler oldu. Araç, bayrama kadar yetişirse memlekete gitmek istiyorum. Aracın rengi Anadolu kırmızısı olduğu için Anadolu’yu görsün istiyorum” diye konuştu.

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#Togg#Çekiliş#Metin Çetin

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