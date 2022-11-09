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TOGG sosyal medyadan duyurdu! İstanbul'da açıldı

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#TOGG#Deneyim Merkezi#Otomobil
TOGG sosyal medyadan duyurdu İstanbulda açıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 19:56

Milli otomobil Togg'un 7 bölgede kurulacak olan 20 deneyim merkezinin ilki İstanbul'da açıldı. Vatandaşlar deneyim merkezinde Togg'u yakından görüp, merak edilen dijital özelliklerini inceleyebilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla Gemlik'te bulunan fabrikada düzenlenen törenle seri üretim bandından indirilen Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı. İlk yerli ve milli araç olan Togg'un açılış töreni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilmişti.

YAKINDAN İNCELENEBİLECEK

Deneyim Merkezi'nde vatandaşlar Togg'un C-SUV modelini yakından görebilecek ve merak edilen dijital ekranların olduğu kokpit bölümünü inceleyebilecek. İstanbul Zorlu Center'da açılan deneyim merkezinin ardından Adana, Ankara, Gemlik ve İzmir'de de deneyim merkezleri açılacağı bildirildi.


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#TOGG#Deneyim Merkezi#Otomobil

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