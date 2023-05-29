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TOGG İzmir'de gelin arabası olarak kullanıldı

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#Togg#İzmir#Düğün
TOGG İzmirde gelin arabası olarak kullanıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 08:57

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG, İzmir'de dünya evine giren genç çiftin gelin arabası oldu.

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TOGG'un yapılan ilk çekilişinde talihliler arasına giren Ayhan Şefik, dünya evine giren arkadaşı Şeyma ve Burak çiftine jest yaptı. Ayhan Şefik, kendisinin kullandığı Gemlik Mavisi TOGG'u düğünden önce süsleyerek genç çift için gelin arabası olarak hazırladı. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan çift, dün İzmir'den konvoy halinde yola çıkarak Tire'ye geldi. Genç çift, gelin arabasıyla şehir turu attıktan sonra düğün evine gitti. Burada mutluluklarını dile getiren Şeyma ve Burak çifti, "Yerli ve milli aracın bizim düğün arabamız olması bizi mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Öte yandan, çift kıyılan nikah ile dünya evine girdi.

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#Togg#İzmir#Düğün

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