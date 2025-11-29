TOGG, Almanya'daki teslimatlarını sürdürüyor

Haberin Devamı

TOGG tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Almanya'da teslimatların hız kesmeden sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Togg, Almanya’da kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Almanya'da 29 Eylül'de ön siparişe açılan yerli otomobil, aynı ay Münih'te kapılarını açan dünyanın önde gelen mobilite fuarı IAA Mobility 2025'te kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Burada açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlatmıştı.

Haberin Devamı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da yaptığı açıklamada, Almanya'dan sonra Fransa ve İtalya'da devam ederek ilerlemek istediklerini kaydetmişti.

İLK TESLİMATLAR EKİMDE YAPILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 9 Ekim'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Almanya'ya ilk partide 100 Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.

Devam eden süreçte Togg, Almanya'da ilk akıllı cihazlarının teslimatını gerçekleştirdi. Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart’ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Stuttgart’ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye’de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

TOGG, İLK KEZ BANTTAN İNİŞİNİN 3. YILINDA AVRUPA'YA AÇILDI

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg, 29 Ekim 2022'de ilk kez banttan inişinin 3. yılını kutlarken, Avrupa'da satışlarına başladı.

T10F, Türkiye'de satışa sunulmasının ardından kısa sürede elektrikli araç pazarında öne çıktı. Araç, eylülde 1194'lük satışla Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken, markanın ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.

Haberin Devamı

T10F, TÜRKİYE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobillerde de 7. sırada yer aldı. Yerli otomobil, ekimde 2 bin 532'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, en yakın takipçisi de 1623 satışla Togg T10X oldu.

T10X ve T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.

T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin'in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu.